قبيل مواجهة البايرن.. الفيس يوجه رسالة الى زملائه في الفريق

وجه لاعب نادي برشلونة الاسباني داني ألفيس، اليوم الثلاثاء، رسالة مهمة إلى زملاءه والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز، قبل مواجهة بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" رسالة تحفيزية من ألفيس، حيث قال: "نحن برشلونة، وعلينا اللعب حتى الفرصة الأخيرة".



واضاف: "مباراة بايرن ميونخ تحدٍ كبير لكن دعنا نواجهم بدون أي خوف".