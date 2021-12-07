برشلونة وديمبلي.. حديث جديد عن وجهته المنتظرة

وينتهي تعاقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، ويرفض الجناح الفرنسي حتى الآن التوقيع على عقد جديد.وذكرت تقارير صحفية، أمس الاثنين، أن ديمبلي أبلغ مدربه تشافي هيرنانديز بأنه لن يجدد عقده، وسيرحل بنهاية الموسم الحالي.ووفقاً لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يعلم أن ديمبلي إذا قرر مغادرة "كامب نو" في الصيف المقبل، فسينتقل إلى تشيلسي من أجل العمل مع المدرب الألماني توماس توخيل.وسبق أن عمل ديمبلي مع توخيل في بوروسيا دورتموند خلال موسم 2016-2017، وخاض معه 49 مباراة وأحرز 10 أهداف، ومنح 21 تمريرة حاسمة.يذكر أن ديمبلي رفض العرض الأول من برشلونة لتجديد عقده، وزعمت تقارير صحفية أن البارسا سيرفع راتب اللاعب الفرنسي في العرض الثاني والأخير إلى 8 ملايين يورو.