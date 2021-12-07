ناشئة العراق يتغلبون على لبنان في غرب اسيا

وسجل الهدف الاول لمنتخبنا الوطني عن طريق اللاعب حسن جاسم مع بداية انطلاق المباراة ، وفي الدقيقة 83 جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب حسن كريم، وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع الذي اضافه حكم اللقاء جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب عمار الخفاجي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0.ويواجه المنتخب العراقي في مباراته الثانية نظيره السعودي بعد غد الخميس في الساعة السادسة و45 دقيقة على ملعب الامير فهد بن سلمان.