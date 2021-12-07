تشافي قبل مواجهة البايرن: جاهزون للمنافسة

وقال تشافي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي التقديمي: "سنخوض المباراة بحماس كبير، وسنلعب ضد واحد من أصعب المنافسين، وأحد أفضل الأندية في العالم، لكننا نعلم أن الأمور تعتمد علينا، وإذا فزنا سنتأهل، ولم نفز من قبل في ميونخ والتاريخ موجود ليُكسر، ونحن متحمسون جدَا".وأضاف: "أعتقد أننا جاهزون للمنافسة، وأتمنى ألا تؤثر الهزائم الأخيرة علينا ضد بايرن، وسنقاتل لكي نكون أبطال المباراة، وسنحاول حتى النهاية".