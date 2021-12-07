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ربع نهائي كأس العرب.. تعرف على المواجهات الكاملة

رياضة

2021-12-07 | 16:31
ربع نهائي كأس العرب.. تعرف على المواجهات الكاملة
5,385 مشاهدة

اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس العرب، مع اختتام منافسات دور المجموعات، مساء الثلاثاء.

وشهد دور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، إثارة كبيرة، أسفرت عن وصول 4 منتخبات عربية من قارة آسيا، و4 من قارة أفريقيا.

وسيحمل دور ربع النهائي إثارة كبيرة، حيث سيشهد مواجهات "نارية" بين المنتخبات المتأهلة.

وسيقابل المنتخب التونسي خصمه العماني "العنيد"، بينما سيواجه المنتخب القطري المستضيف نظيره الإماراتي، وسيواجه المنتخب المصري خصمه الأردني، بينما تتمثل قمة ربع النهائي بمواجهة المغرب والجزائر.

هنا جدول مباريات ربع النهائي:

الجمعة 10 ديسمبر
تونس – سلطنة عمان

قطر – الإمارات

السبت 11 ديسمبر

مصر – الأردن

المغرب – الجزائر

وفي دور نصف النهائي، سيقابل الفائز من مواجهة (مصر والأردن) الفائز من مواجهة (تونس وسلطنة عمان)، بينما سيواجه الفائز من مواجهة (قطر والإمارات) الفائز من مواجهة (المغرب والجزائر).
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