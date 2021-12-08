خطف لاعب كرة قدم عربي وسرقة هاتفه وتصويره بأوضاع مخلة!

وفي التفاصيل، كشفت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مكتب الإعلام والاتصال، أن "المتضرر اشتكى عند الوحدات الأمنية، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص اعترضوا سبيله في منطقة باردو، وعمد أحدهم إلى تهديده بواسطة سكين وأجبروه على مرافقتهم إلى منزلهم الكائن بجهة حي التحرير".ولفت لاعب كرة القدم إلى أن الخاطفين "احتجزوه داخل المنزل بعد تحويل وجهته، وسرقوا هاتفه الجوال ومبلغا ماليا قدره 105 دينار، ثم طلبوا منه نزع ملابسه وقاموا بتصويره باستعمال هاتف جوال وتهديده بنشر صوره في حال تقديم شكاية ضدهم"، مشيرا إلى "أنهم طلبوا منه استهلاك مخدر الزطلة (حشيشة الكيف) وقرصا مخدرا، واعتدوا عليه بالضرب بعد رفضه ذلك، عبر لكمه وركله في كامل جسمه، وتعمدوا احتجازه ليلة كاملة وإخلاء سبيله في اليوم الموالي بعد أن افتكوا جهاز هاتف جوال ومبلغ مالي".وبعد انتقال القوى الأمنية إلى منزل الخاطفين، تم العثور على المدعى عليهم وعلى هاتف جوال المتضرر ومجموعة أخرى من الهواتف الجوالة مجهولة المصدر.من جانبه، قال المتهم الرئيسي الذي تولى إشهار السكين، إن لاعب القدم وصديقته قاما باستئجار غرفة بمنزلهم مقابل 40 دينار ورفضا بعد قضاء ليلتهما تسديد المبلغ المطلوب، لافتا إلى أنه "قام بافتكاك هاتف اللاعب الجوال لحثه على تسديد المبلغ وكان سيعيده له بعد ذلك"، وهو ما أكده رفاقه خلال الاستماع إليهم، في حين أذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمتهمين مع استكمال التحريات.