الأرقام تكشف عن أفضل وأسوأ منتخب في كأس العرب

وكشفت الأرقام أن منتخب المغرب كان الأفضل على الإطلاق في البطولة، إذ حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من، فلسطين (4-0) الأردن (4-0)، والسعودية (1-0)، وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وأحرز 9 أهداف وحافظ على عذرية شباكه.وسيكون منتخب المغرب على موعد مع نظيره الجزائري يوم السبت المقبل، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.في المقابل، كشفت الأرقام أن المنتخب السوداني كان الأسوأ بين المنتخبات على الإطلاق، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف، وهو المنتخب الوحيد الذي فشل في تسجيل أي هدف، والحصول على أي نقطة، بعد أن خسر جميع مبارياته الثلاث أمام كل من: الجزائر (0-4)، ومصر (0-5)، لبنان (0-1).وصنف المنتخب السوداني الأسوأ سلوكا أيضا، بعد أن تعرض 3 من لاعبيه للطرد، وهم ياسر مزمل وفارس عبد الله ووضاح إبراهيم، وكانت نسبة استحواذ المنتخب على الكرة هي الأضعف من بين كل المنتخبات.