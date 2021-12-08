قبيل مواجهة البايرن.. رئيس برشلونة: سندافع عن كرامتنا

ويحل برشلونة ضيفا على بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في ملعب أليانز آرينا، ضمن مباريات الجولة السادسة الخاتمة لمرحلة المجموعات.وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "برشلونة له تقاليد وتاريخ طويل من المشاركة في دوري الأبطال، نريد أن نتأهل للدور المقبل، ونعلم أن هناك إرادة لدى جميع اللاعبين من أجل تحقيق ذلك".وأضاف: "هي واحدة من المباريات التي يجب أن تظهر فيها كبرياءك. أثق جدا في تأهل برشلونة للدور المقبل الليلة رغم الظروف الجوية غير المناسبة، لكننا سنلعب دفاعا عن كرامتنا".ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن في ألمانيا من أجل التأهل للدور ثمن النهائي، دون انتظار نتيجة مباراة بنفيكا ودينامو كييف.