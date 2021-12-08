"الكاف" يرفض طلب الرجاء بتأجيل موعد السوبر الافريقي

وقال مصدر مقرب من إدارة الرجاء إن "الكاف" رفض طلب النادي بتأجيل موعد المباراة أمام الأهلي".وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق تحديد يوم 22 كانون الاول الجاري، لإقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر بين الأهلي والرجاء.وطلب الرجاء في خطاب للكاف "تأجيل موعد كأس السوبر المقرر في 22 كانون الأول الحالي في قطر بداعي وجود مجموعة من لاعبيه الأساسيين مع المنتخب المغربي المشارك حاليا في كأس العرب التي من المقرر أن تنتهي منافساتها قبل موعد السوبر بأربعة أيام فقط".وسبق للرجاء الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي عامي 2000 على حساب أفريكا سبورتس من ساحل العاج و2019 على حساب الترجي التونسي.