هجوم على مبابي.. السبب ميسي

وكان مبابي قد أشاد بزميله ليونيل ميسي، عقب مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، قائلًا "ميسي سيبقى ميسي، نحتاجه كثيرا على مدار الموسم".ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن جمهور ريال مدريد، لم يتقبل تصريحات مبابي عن ميسي، ووصفوه بالخيانة وعدم الانتماء، خاصة وأنه بات قريبا جدا من التوقيع للنادي الملكي في الصيف المقبل من خلال صفقة مجانية، بعد أن رفض كل عروض التجديد من قبل فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وبالتالي يعتبره الكثير من جمهور الملكي أنه لاعب مدريدي رغم أنه ما يزال يرتدي قميص فريق العاصمة الفرنسية.ومن الكلمات التي أزعجت جمهور الريال، ما قاله مبابي بالأمس "أثق أن ميسي سيساعدنا في المراحل الحاسمة من الموسم، فهو بحاجة ليكون على أعلى درجة من الثقة قبل المباريات المهمة، مما سيعود بالنفع علينا".وأضاف "إحراز ميسي لهدفين في مرمى كلوب بروج، أمر مهم له، وأيضا لمستقبل باريس سان جيرمان".ويعد ميسي من المنافسين التاريخيين لريال مدريد، حيث أنه أكثر من أحرز أهدافا في شباك الميرنجي خلال مباريات الكلاسيكو، وقد توقعه قرعة دور الـ 16 في طريق الريال، وبالتالي فإن كلمات مبابي التحفيزية لميسي لن تكون في مصلحة ريال مدريد.