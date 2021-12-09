تعرف على الجوائز المالية لكأس العرب 2021

ويشارك في بطولة كأس العرب "قطر 2021" 16 منتخبا، وتقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتعد هذه النسخة بروفة مصغرة لكأس العالم، التي تستضيفها قطر في شتاء عام 2022.وتقام مباريات البطولة على ملاعب مونديال قطر 2022، فقد احتضن استاد "البيت" المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العراب، وسيستضيف النهائي أيضا يوم 18 ديسمبر، أمام الملاعب الأخرى فهي: "أحمد بن علي"، "الجنوب"، "الثمامة"، "المدينة التعليمية" و"974".وفيما يلي قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021:500 ألف دولار لكل منتخب شارك في البطولة750 ألف دولار لكل منتخب متأهل للدور ربع النهائي5 ملايين دولار لصاحب المركز الأول (المتوج باللقب)3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني2 مليون دولار لصاحب المركز الثالث1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.