ناشئونا أمام الأخضر السعودي سعياً لبلوغ المربع الذهبي

يدخل منتخبنا للناشئين بكرة القدم مباراة اليوم أمام الأخضر السعودي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا، والمقامة فعالياتها في مدينة الدمام السعودية، بحثاً عن نتيجة ايجابية تسهم في تأهله الى الدور نصف النهائي من المسابقة، وسيكون ملعب الأمير فهد بن سلمان في نادي النهضة الرياضي مسرحاً للديربي الخليجي .

ويلعب فريقنا اللقاء وهو مطالب بالفوز او التعادل من اجل ضمان صدارة المجموعة الأولى، والانتقال للمربع الذهبي، ويدرك مدربنا حسن كمال أهمية المباراة وضرورة الخروج بنتيجة جيدة، وبالتالي فانه لن يغير في اسلوب اللعب كثيراً، وبنسبة كبيرة ستشارك التشكيلة نفسها التي واجهت لبنان في افتتاح البطولة، املاً بتحقيق الهدف المنشود.

وعلى الجانب الآخر فان الأخضر السعودي سيرفع شعار الفوز فقط بغية انتزاع بطاقة الترشح الى الدور المقبل، وتجنب الدخول في حسابات معقدة مع أصحاب المركز الثاني.

ويتصدر ليوث الرافدين لائحة مجموعته برصيد (3 نقاط) من فوز على لبنان بثلاثية دون رد، متفوقاً على الفريق السعودي الوصيف بفارق الاهداف، في حين يتواجد المنتخب اللبناني بالمركز الثالث بلا نقاط.

وفي سياق متصل يلعب اليوم ايضاً الفريق السوري أمام نظيره الفلسطيني في ملعب نادي الخليج، لحساب المجموعة الثانية.

ويتطلع نسور قاسيون الى تصحيح المسار والابقاء على حظوظه الضعيفة بالمنافسة على أفضل الثواني، اثر الخسارة الكبيرة في الجولة الأولى امام الإمارات باربعة اهداف مقابل هدف واحد، ولن يختلف الوضع كثيراً عن الفدائي الذي خسر هو الآخر امام الأبيض الاماراتي بهدفين نظيفين، وتكمن أهمية اللقاء في تحديد هوية الفريق الثاني، بعد ان ضمن المنتخب الاماراتي متصدر المجموعة الثانية، بطاقة العبور الى المربع الذهبي.

وفي المجموعة الثالثة يكفي الفريق اليمني التعادل في مباراته امام البحرين، من اجل الانتقال لنصف نهائي المسابقة، ويتصدر نشامى الأردن لائحة الترتيب برصيد 3 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه المنتخب اليمني، بينما يحتل الأحمر البحريني المركز الثالث بدون نقاط.