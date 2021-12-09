مانشستر يونايتد يتغزل بلاعبه العراقي
نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي، صورة للاعبه العراقي زيدان اقبال بعد مشاركته الأولى مع الفريق الاول.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الانجليزي صورة اقبال وكتب عليها "تعال .. تعال.. تعال"، وهي كلمات اغنية عراقية مشهورة.
وسجل اقبال حضوره الاول يوم امس، بمشاركته في دوري ابطال اوروبا، ليكون ثاني لاعب عراقي يلعب في هذه المسابقة العريقة.
يذكر ان اللاعب هوار ملا محمد، هو اول لاعب عراقي يلعب في المسابقة الاوروبية عام 2008.
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