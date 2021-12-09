مدرب بايرن ميونيخ يثير حفيظة جماهير برشلونة بتصريح مثير

وخرج برشلونة من الباب الضيق من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفشله ببلوغ الأدوار الاقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001، وذلك بعد خسارته أمام البايرن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بثلاثية دون رد.وتصدر البايرن المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة أي 18 نقطة من ستة انتصارات، واحتل بنفيكا المركز الثاني بثماني نقاط أمام برشلونة الثالث (سبع نقاط)، ودينامو كييف الرابع والأخير (نقطة واحدة).وقال ناغلسمان بعد المباراة إن فريقه كان باستطاعته الفوز بنتيجة أكبر على برشلونة.وأضاف المدرب الألماني: "لقد قدمنا أداء رائعا في دور المجموعات بالفوز بكل المباريات. ولكن في مباراة البارسا سنحت لنا الكثير من فرص التسجيل والسيطرة الكافية على اللقاء بدرجة تجعل النتيجة أكبر".وأشار ناغلسمان إلى أن فريقه "فرض سيطرته أمام خصم معروف كان يسعى قبل المباراة لتحقيق الفوز"، مبرزا أن لاعبيه تمكنوا من الضغط على الفريق الكتالوني.وأكمل: "في جميع الأحوال أنا سعيد بالنتيجة وبأداء الفريق في دور المجموعات".وعانى برشلونة في السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد القاري، حيث خرج أمام روما، وليفربول، وبايرن ميونيخ في الأدوار الاقصائية لدوري الأبطال بهزائم مدوية، بينها الخسارة 2-8 أمام البايرن بالذات قبل موسمين.