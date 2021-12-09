"الكاف" يعلن رسميا موعد اقامة كأس الامم الافريقية

ونشر الكاف عبر موقعه الرسمي، تفاصيل إقامة البطولة في الكاميرون، حيث "تقام المباراة الافتتاحية يوم 9 كانون ثان المقبل، وتستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية يوم 6 شباط 2022".وواجهت بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها في 2019 لكن انتقلت البطولة إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء بستادات الكاميرون.وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022، ليستقر الكاف على الموعد النهائي المُعلن اليوم، بعد أنباء ترددت مؤخرا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.وزاد قرار الكاف، من أزمات النادي الأهلي المصري، حيث سبق وطلب الأحمر تعديل مواعيد أمم أفريقيا، لتعارض مباراتي نصف النهائي والنهائي مع بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق من 3 إلى 12 شباط المقبل.