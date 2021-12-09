منتخب اليمن للناشئين يتأهل الى نصف نهائي غرب اسيا

وبهذه الفوز رفع منتخب اليمن رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما احتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في حين حل المنتخب البحريني في المركز الثالث بدون أي نقطة.وسجل المنتخب اليمني 4 أهداف في الشوط الأول بواسطة محمد البرواني في الدقيقتين (27 و34)، وعبد الرحمن الخضر في الدقيقتين (43 و45+1).وعلى الرغم من استمرار السيطرة اليمنية في الشوط الثاني، إلا أن لم يسجل إلا هدف وحيد عند طريق عادل عباس في الدقائق العشر الأولى من الشوط.