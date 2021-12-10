نشأت أكرم: هؤلاء اللاعبون هم الأفضل في كأس العرب

يعتقد نشأت أكرم، النجم السابق لمنتخب العراق، أن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 عرفت تفوقا واضحا لمنتخبات عرب إفريقيا خلال الدور الأول من المنافسات، مبرزا إعجابه بمردود مجموعة من لاعبي المغرب ومصر والجزائر وتونس.

وقال أكرم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، "في البطولة، هناك تطور ملحوظ لعرب إفريقيا. منتخبات العرب الإفريقي ظهرت بشكل مميز وتفوقت في المباريات، باستثناء تونس التي لم تقدم الأداء المأمول منها في الجولة الثانية، لكنها سرعان ما عادت في الجولة الثالثة"، بحسب winwin

ورفض أكرم تحديد منتخب بعينه كمُرشح بارز للتتويج باللقب، قبل أن يتطرق للحديث عن اللاعبين الأبرز في البطولة: "من المغرب هناك (يحيى) جبران؛ بحكم أنني لاعب وسط، أنا أحب مردوده. في مصر هناك (أحمد) رفعت وحسين فيصل؛ كلاهما مميز. في الجزائر هناك ياسين إبراهيمي و(يوسف) بلايلي، أيضا هناك بغداد بونجاح فهو لاعب لا يمكن تجاهله".

وبسؤاله عن أبرز لاعبي تونس في الدور الأول من البطولة، أجاب أكرم قائلا: "هناك (يوسف) المساكني علامة فارقة مع المنتخب و(فراس) بالعربي، أنا أيضا أحب حنبعل (المجبري) كثيرا".

وأشاد أكرم في حديثه بالتجمع العربي على صعيدي المنتخبات والجماهير، قبل أن يثني على تحضيرات قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022: "هناك تطور كبير وملحوظ من ناحية البنى التحتية والطرق والجسور والملاعب".