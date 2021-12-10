يونس محمود: نسعى لبناء منتخب قوي يستمر لسنوات

ألمح يونس محمود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى أن منتخب العراق قدّم أداءً مقبولا خلال مشاركته في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستعرف تلبية كل المطالب الفنية لمدرب الفريق القومي، المونتينيغري زيليكو بيتروفيتش.

وقال يونس محمود في تحليله خسارة العراق 3-0 أمام قطر بإطار الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات للبطولة العربية، إن "الأهداف الثلاثة أتت بالتزامن مع معرفة الجهاز الفني واللاعبين بنتيجة المباراة بين عمان والبحرين، وهو ما دفع الفريق العراقي للهجوم دون الاهتمام بالجوانب الدفاعية".

وتطرق يونس محمود في تصريحاته إلى للحديث عن خوض العراق نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021 بتشكيلة شابة ضمت 6 أو 7 لاعبين لم يشاركوا دوليا، قبل أن يجيب عن سؤال خاص بإمكانية استمرار الاتحاد العراقي في العمل بسياسة استقطاب المواهب العراقية الناشطة بدوريات القارة الأوروبية: "الأمر يعتمد على اختيارات المدرب"، بحسب موقع "winwin"

وأضاف يونس محمود، الذي يتولى أيضا منصب المشرف على منتخب العراق الأول: "لدينا مهند جعاز، ولعب معنا بالفعل. أيضا هناك أحاديث تتردد عن لاعبين آخرين، مثل كيفن يعقوب"، قبل أن يردف: "هناك أحاديث عن إمكانية استكماله أوراقه"، في إشارة منه إلى يعقوب الذي يحمل الجنسية السويدية وسبق له تمثيل منتخبي السويد تحت 19 و18 عاما.

ووجّه محمود رسالة غير مباشرة للجماهير العراقية، قائلا: "نحن نتطور بطريقة تدريجية، لكن الجماهير تريد النتائج وهذه حقها، وقد سبق لي أن طلبت الصبر من المشجعين؛ لأننا نعاني من أمور متراكمة ونسعى لبناء منتخب قوي يستمر لسنوات".

يُذكر أن منتخب العراق ودع منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 من الدور الأول، عقب احتلاله المركز الثالث على سلم المجموعة الأولى برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.