بينهم كوتينيو ودي يونغ.. 5 لاعبين لا يريدهم تشافي في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني الجديد لبرشلونة تشافي هيرنانديز، وضع قائمة أولية بعدد من اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم في يناير المقبل.

وتضم القائمة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إلموندو ديبورتيفو"، الجمعة، لاعبي الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو والهولندي فرانكي دي يونغ، والمدافعين الفرنسي صامويل أومتيتي والبرازيلي سيرجينو ديست والإسباني أوسكار مينغيزا.

ويبدو أن القائمة لا ترقى للمستوى الذي يأمله تشافي للاعبي برشلونة، كما أنها لا تتناغم مع الخطط التي ينوي تطبيقها في محاولة لإنقاذ الفريق المتدهور.

والأربعاء مُني برشلونة بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وينتقل للمنافسة في الدوري الأوروبي.

وبهذه الهزيمة، يكون الفريق الكتالوني قد فشل في عبور دورالمجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2000-2001.

ورغم أن تشافي بدا محبطا للغاية بعد مواجهة بايرن خارج الديار، فإنه اعتبر المباراة أمام حامل اللقب الأوروبي في 2020 "نقطة تحول"، معلنا بدء مرحلة جديدة لفريقه.

وقال تشافي في أعقاب الخسارة القاسية: "بايرن كان الأفضل بوضوح. هذه هي الحقيقة القاسية التي يجب علينا مواجهتها. أبلغت اللاعبين أن هذه المباراة نقطة تحول".

لكنه تابع: "اليوم بداية حقبة جديدة وعلينا إعادة برشلونة إلى المكانة التي يستحقها، وهي ليست الدوري الأوروبي".

وأضاف أسطورة برشلونة: "أنا حزين لأن هذا هو واقعنا. سنبدأ من الصفر وعلينا إعادة برشلونة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا. الآن أشعر أنني المسؤول. الآن علينا الفوز بلقب الدوري الأوروبي".