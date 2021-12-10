بيليه: سأغادر المستشفى بعد ايام قليلة

ونشر الجوهرة السوداء على حسابه في موقع "إنستغرام": "منذ أن غادرت المستشفى في 30 ايلول تلقيت جرعات صغيرة من العلاج الكيميائي في إطار برنامج العلاج، اليوم أنا في مستشفى ألبرت اينشتاين حيث أتلقى أخر جرعة في 2021".وأضاف: "سأستغل هذه الفرصة للخضوع لمجموعة جديدة من الفحوص. لذا سأبقى هنا لبضعة أيام، لا تقلقوا، أنا أستعد لموسم العطلات".وكان بيليه، المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في ايلول الماضي وقضى نحو شهر تحت الرعاية، لكنه أدخل مستشفى "ألبرت اينشتاين" في ساو باولو مرة أخرى الأربعاء الماضي، لاستكمال العلاج.