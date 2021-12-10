انطلاق منافسات البطولة العربية للمبارزة في السليمانية

تنطلق اليوم الجمعة منافسات البطولة العربية بالمبارزة للنساء والرجال بفعاليات سلاح الشيش وسيف المبارزة و السيف العربي ، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي في القاعة المغلقة لنادي السليمانية بمشاركة ٩ دول عربية هي : الامارات و قطر و الكويت و لبنان و الاردن و سوريا و فلسطين و اليمن و البلد المضيف العراق.

وهيأ الاتحاد المركزي للمبارزة جميع متطلبات انجاح البطولة العربية التي تستمر لغاية الرابع عشر من كانون الاول الجاري ويضيفها العراق للمرة الثانية بعد فراق لاكثر من ثلاثين عاماً عن تضييفه البطولة عام ١٩٩٠.

وثمن رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن كاظم الدعم اللامحدود من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية متمثلةً برئيسها الكابتن رعد حمودي و اعضاء المكتب التنفيذي و تذليل جميع الصعاب وتسهيل مهمة الوفود العربية المشاركة في البطولة فضلا عن دعم وزير الشباب والرياضة مادياً و معنوياً و اتصالاته المستمرة للاطمئنان على سير الامور كما مخطط و مرسوم لها ، بالاضافة الى التعاون المثمر للحكومة المحلية في محافظة السليمانية و المؤسسات الرياضية فيها و من بينها ادارة نادي السليمانية التي لم تدخر جهداً و منشآت رياضية تسهم في سير العملية التنظيمية نحو شاطئ الامان، معرباً عن أمله في تحقيق البطولة للأهداف المرجوة منها لا سيما توطيد العلاقة وتعزيز اواصر الاخوة بين أبناء الوطن العربي الواحد.

من جهته قدم رئيس الاتحاد الكويتي ونائب رئيس الاتحاد العربي عبدالله الوعلان خلال انعقاد المؤتمر الفني للبطولة شكره و تقديره للاتحاد العراقي للمبارزة على حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال، مؤكدا ان ذلك ليس غريبا على العراقيين الذين طالما تميزوا بهذه الصفات الحميدة متوقعا أن تكون هذه البطولة واحدة من أنجح البطولات لتوفر كل مقومات النجاح فيها ولأننا لمسنا في العراقيين الرغبة بتحقيق أعلى درجات النجاح .

وقال مقرر البطولة العربية الكويتي راشد الشمالي : "حقيقة إن ما يهمنا في المقام الأول هو أن نرى هذه اللحمة العربية والذي يأتي بالمقام الاول بالنسبة لنا قبل النتائج وقبل اعتبارات الفوز والخسارة وفي الحقيقة هذه البطولة الثانية التي احضرها في العراق ففي المرة الأولى زرت العراق كلاعب واليوم أحضر هذه البطولة كمقرر لها وللأمانة أقول لم أجد شيئاً مختلفاً بين الزيارتين على مستوى الطيب والكرم والحفاوة وحسن الاستقبال و اجد ان من واجبنا جميعا ان نعمل من أجل انجاح البطولة واظهارها بالصورة المثلى، كما واتوقع أن تشهد البطولة منافسة كبيرة بين جميع المنتخبات المشاركة.

ويسبق منافسات اليوم اقامة حفل رسمي لافتتاح البطولة العربية يتضمن استعراض فرق الدول المشاركة و عزف الاناشيد الوطنية و كلمات بالمناسبة و لوحات فنية راقصة للفرقة الفلكلورية الكردية .

وسيحضر حفل افتتاح البطولة رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي والامين العام للجنة هيثم حميد و امينها المالي احمد صبري و عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الاولمبي و رؤساء اتحادات رياضية و شخصيات رياضية و اجتماعية و وسائل اعلام محلية وعربية فضلاً عن رئيس الاتحادين الاسيوي و العربي للمبارزة الشيخ سالم بن سلطان القاصمي من دولة الامارات و اعضاء الإتحاد العربي للعبة و شخصيات عربية و اسيوية.