عدنان حمد: الأردن سيقاتل من أجل التأهل أمام مصر

قال العراقي عدنان حمد، المدير الفني لمنتخب الأردن، إن فريقه سيقاتل من أجل الفوز في المواجهة المنتظرة أمام مصر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2021، والتي يستضيفها استاد الجنوب عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 11 ديسمبر الجاري.

وقبيل انطلاق الحصة التدريبية لمنتخب "النشامى"، تحدث عدنان حمد عن الكثير من التفاصيل التي تدور في كواليس المنتخب، سواء من النقص العددي الذي أصاب الفريق جراء توالي الإصابات التي أبعدت خمسة لاعبين بشكل كامل عن الفريق بعد ختام مباريات الدور الأول، أو من حيث الصعوبات البدنية التي يعاني منها الفريق جراء اختلاف موعد الموسم الأردني مقارنة ببقية البلدان العربية. وشدد حمد على أن لاعبيه جاهزون للقتال واللعب حتى الرمق الأخير أمام المنتخب المصري المرشح الأكبر للفوز والتأهل والمنافسة على اللقب العربي. ووجه المدرب العراقي رسالة تحية إلى الجماهير الأردنية التي ساندت الفريق خلال المباريات الماضية، وللدعم الكبير الذي قدمته لرفع معنويات اللاعبين.

