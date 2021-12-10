في عام واحد.. ميسي يحطم 3 أرقام قياسية لبيليه

فقد وصل ميسي إلى هدف رقم 758 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي (4-1) يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وسجل ليونيل ميسي ثنائية للفريق الباريسي في الدقيقتين (38، و76 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.وتجاوز البرغوث الأرجنتيني بفارق هدف واحد أسطورة البرازيل الذي سجل 757 هدفا في المباريات الرسمية خلال مسيرته الاحترافية.بينما يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش صدارة هدافي العالم لكرة القدم على مر العصور برصيد 801 هدف.كما حطم ليونيل ميسي رقم بيليه المتوج 3 مرات بكأس العالم (1958 و1962 و1970)، كأكثر من سجل أهدافا مع منتخب بلاده في أمريكا اللاتينية.وسجل ميسي ثلاثية "هاتريك" في مرمى بوليفيا خلال المباراة التي جمعتهما في التاسع من سبتمبر، ضمن تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، ليرفع رصيده إلى 79 هدفا دوليا، متفوقا على بيليه الذي سجل 77 هدفا خلال مسيرته مع البرازيل.كما سبق وانتزع ميسي الرقم القياسي من بيليه، لأكبر عدد من الأهداف المسجلة مع نادي واحد.تجاوز قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب يسجل أهداف بقميص فريق واحد في تاريخ كرة القدم.ووصل ميسي إلى هدفه رقم 644 بقميص فريقه السابق برشلونة "البلوغرانا" في مرمى مضيفه بلد الوليد، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم (2020-2021)، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، محطما رقم الأسطورة بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.