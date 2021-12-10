قائد منتخب عمان يكشف سبب الخسارة أمام تونس بكأس العرب
قال قائد منتخب عمان، حارب السعدي، إن فريقه قدم "بطولة مثالية" في كأس العرب، رغم توديعه للمنافسات من ربع النهائي أمام تونس بالهزيمة (2-1)، اليوم الجمعة.
وأوضح السعدي، في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "أبارك للمنتخب التونسي هذا الفوز، وأعتقد أننا قدمنا بطولة مثالية، ووقفنا ندا قويا للمنتخبات الأخرى".
وأضاف: "احترام المنتخب التونسي في الشوط الأول بشكل كبير، تسبب في تراجع مستوانا.. لكن هذه هي كرة القدم، وقد استحقوا الفوز".
وواصل: "نفتخر بأننا ضمن الثمانية الكبار في كأس العرب، خاصةً أن معدل أعمار لاعبينا صغير، والمشاركة في مثل هذه البطولة مفيدة لهم".
وأتم: "شاهدتم ردة فعل الجمهور اليوم، لقد استمتع بالأداء.. لكن البطولة انتهت بالنسبة لنا، ويجب التعلم من دروسها.. وبإذن الله سيتطور المنتخب بشكل أفضل مستقبلا".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا