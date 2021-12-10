قائد منتخب عمان يكشف سبب الخسارة أمام تونس بكأس العرب

وأوضح السعدي، في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "أبارك للمنتخب التونسي هذا الفوز، وأعتقد أننا قدمنا بطولة مثالية، ووقفنا ندا قويا للمنتخبات الأخرى".وأضاف: "احترام المنتخب التونسي في الشوط الأول بشكل كبير، تسبب في تراجع مستوانا.. لكن هذه هي كرة القدم، وقد استحقوا الفوز".وواصل: "نفتخر بأننا ضمن الثمانية الكبار في كأس العرب، خاصةً أن معدل أعمار لاعبينا صغير، والمشاركة في مثل هذه البطولة مفيدة لهم".وأتم: "شاهدتم ردة فعل الجمهور اليوم، لقد استمتع بالأداء.. لكن البطولة انتهت بالنسبة لنا، ويجب التعلم من دروسها.. وبإذن الله سيتطور المنتخب بشكل أفضل مستقبلا".