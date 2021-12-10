ليس رونالدو.. من يعتبر "صفقة القرن" في ريال مدريد؟

وانضم كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليسجل 450 هدفا في 9 سنوات، ويقود الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018.وعلى الرغم من ذلك، فإن فولكر ستروث، وكيل الألماني تونس كروس لاعب وسط ريال مدريد، أكد أن بيريز يعتبر أن اللاعب الألماني هو صفقة القرن في ريال مدريد.وقال ستروث في تصريحات نقلتها النسخة الإنجليزية من موقع "جول العالمي": "فلورنتينو بيريز شخص لطيف بشكل لا يُصدق، ويمتلك قصة حياة عظيمة".وأضاف: "إنه رجل أعمال، ولكنه يبقى إنسانا، ولقد شرح لي لماذا يعتبر توني كروس هو صفقة القرن في ريال مدريد".ويعتبر توني كروس من أبرز لاعبي ريال مدريد، منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2014، قادما من بايرن ميونخ الألماني، حيث حجز مقعده الأساسي في الفريق منذ ذلك الحين.وخلال أكثر من 7 مواسم مع ريال مدريد، شارك لاعب الوسط الألماني في أكثر من 300 مباراة، وقاد الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات.