قطر تقسو على الإمارات في كأس العرب

وسجل علي سالمين لاعب الإمارات بطريق الخطأ في مرماه بعد ست دقائق، وأضاف المعز علي وبوعلام خوخي هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 28 و36، ثم أحرز عبد العزيز حاتم هدفا في الدقيقة 44، قبل أن يسجل المعز مجددا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وحققت قطر، التي أعلنت اليوم حضور أكثر من 63 ألف مشجع، بذلك فوزها الرابع على التوالي في البطولة المقامة على أرضها قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط.