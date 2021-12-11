"مواجهة نارية".. تعرف على مباريات اليوم في ربع نهائي كأس العرب

وتفتتح الأمسية العربية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، بمواجهة مصر والأدن، قبل أن تختتم بلقاء الجزائر المغرب في الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.وكان المغرب بدأ بقوة في كأس العرب، بفوزه برباعيتين نظيفتين على كل من فلسطين والأردن، فيما تخطى السعودية بهدف نظيف ليتأهل في صدارة مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة.من جهتها، تأهلت الجزائر ثانية عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (سبع نقاط) وفارق الأهداف (سبعة أهداف)، إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-0 على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.وفي المباراة الأخرى، يسعى منتخب الأردن إلى تحقيق أولى مفاجآت كأس العرب على حساب نظيره المصري، الرقم الصعب في البطولة.وتأهل الأردن للدور ربع النهائي محتلا المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف المغرب، برصيد ست نقاط من فوزين على السعودية 1-0، وفلسطين 5-1، بينما تأهل المنتخب المصري متصدرا للمجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن الجزائر، برصيد سبع نقاط من فوزين على السودان 5-0، ولبنان 1-0، وتعادل مع الجزائر 1-1.