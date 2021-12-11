Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"الغزو البيولوجي".. هل تهدد البشر الأمراض القادمة من الفضاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

زيدان إقبال: مثلي الأعلى "مسعود أوزيل" لهذا السبب

رياضة

2021-12-11 | 01:28
زيدان إقبال: مثلي الأعلى "مسعود أوزيل" لهذا السبب
1,946 مشاهدة

ظهر العراقي زيدان إقبال لأول مرة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في التعادل 1-1 مع يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك بدلا من جيسي لينغارد قبل النهاية ليصبح أول لاعب من جنوب آسيا يرتدي القميص الأحمر الشهير.

ورغم أن إقبال البالغ عمره 18 عاما يلعب في يونايتد، لكن لم يكن أي من أساطير الفريق مثل واين روني أو كريستيانو رونالدو مثله الأعلى بل فضل صانع ألعاب آرسنال السابق مسعود أوزيل بداعي أنه "مسلم مثله" وخلفيته إسلامية، بحسب ارم نيوز
 
سُئل إقبال على الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن من يتطلع إليه وهو يرتقي في صفوف النادي، وكشف قائلا في مقابلة "مسعود أوزيل، لأنه مسلم مثلي. مجرد رؤية لاعب كرة قدم مسلم آخر أمر جيد“.
 
”الرحلة مختلفة بالنسبة للجميع، ويمكنني أن أخبرك أنها ليست سهلة. إنها متقلبة صعودًا وهبوطًا. عليك فقط الاستمتاع بالرحلة وأي شيء من المفترض أن يكون".
 
في حين كشف لاعب خط الوسط أيضًا عن أن لاعب برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ أحد أفضل اللاعبين في العالم بالنسبة للدولي العراقي الشاب.
 
وولد إقبال في مانشستر لأب باكستاني وأم عراقية، موضحا ”لقد جئت من عائلة تعمل بجدية. والداي يعملان بجدية دائمًا، أخي وأجدادي. عندما جئنا إلى هذا البلد، ألهموني جميعًا أن أبذل قصارى جهدي في كل ما أفعله".
 
وقد اكتشفه كشافة مانشستر يونايتد وانضم لأكاديمية النادي وهو في التاسعة من عمره فقط وهو أقرب سن مسموح به قانونًا، وقد أشاد به مدربه السابق ستيوارت هامر في مقابلة مع صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز".
 
وقال هامر عن اللاعب العراقي: ”كان سلوكه رائعًا، وكان دائمًا على استعداد للتعلم ويلعب بابتسامة كبيرة على وجهه. لقد كان سعيدًا جدًا لفعل كل ما طلبناه منه. الجميع لعب دوره في أن يكون حارس مرمى، على سبيل المثال، وكان يلعب دوره في الشبكة تمامًا مثل أي شخص آخر".
 
العراق أم إنجلترا؟
نظرًا لكونه ولد في المملكة المتحدة، فقد يمثل إقبال المنتخب الإنجليزي، لكن في الوقت الحالي، العراق هو الذي يستفيد من الشاب الماهر، حيث تم استدعائه في سبتمبر/أيلول الماضي للمشاركة في فريق تحت 23 عاما وشارك في التعادل 2-2 ضد لبنان وسجل الهدف الأول وكان يحمل شارة قيادة المنتخب العراقي.
 
وبحسب التقارير، فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم يسعى بشدة لضم إقبال لمنتخباته في الفئات المختلفة، لكن في أغسطس/آب الماضي، أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني لإنجلترا أهمية إشراك المزيد من لاعبي جنوب آسيا البريطانيين في اللعبة.
 
وقال ساوثغيت في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "عندما تنظر إلى النسب المئوية للسكان التي نتحدث عنها نجد أن أصحاب الأصول الآسيوية يمثلون أعدادا كبيرة. بصراحة، إنها مجموعة كبيرة من المواهب نفتقدها في كرة القدم".
 
"ليس لدينا أعدادا كبيرة من اللاعبين المؤهلين يلعبون على أي حال، تبحث الأندية في أكاديمياتها دائمًا عن المواهب. إنه مثل أي عمل تجاري. إذا كنت تختار فقط من جزء صغير من السكان، فما الذي تفتقده؟
 
"ما لاحظته مع المنتخب الإنجليزي في المواسم الأخيرة هو أن الديناميكية فيما يتعلق بالمشجعين القادمين إلي قد تغيرت كثيرًا، الكثير من الآسيويين الذين جاءوا إلي، يتحدثون عن فخرهم بالفريق، ويتحدثون عن تنوع الفريق.
 
"يمكن أن يكون ذلك أكثر قوة فقط إذا كان هناك شخص من الجالية الآسيوية في الفريق أيضًا ، وكان لدينا هذا التمثيل الأكبر في جميع المجالات".
هل يمكن أن يكون إقبال هو الرائد في تحقيق هذا الاختراق؟ يأمل مشجعو مانشستر يونايتد ذلك بالتأكيد.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
محمد رمضان يتحدث عبر السومرية: طموحي استقر في بغداد
Play
21.12%
13:19 | 2021-12-09
محمد رمضان يتحدث عبر السومرية: طموحي استقر في بغداد
13:19 | 2021-12-09
الرئيس المصري يوجه رسالة للشعب العراقي
16.82%
06:37 | 2021-12-10
الرئيس المصري يوجه رسالة للشعب العراقي
06:37 | 2021-12-10
مصرف حكومي يحدد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم
16.42%
00:58 | 2021-12-10
مصرف حكومي يحدد نسبة الفائدة على الودائع الثابتة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم
00:58 | 2021-12-10
السومرية تعرض حفل الفنان محمد رمضان في بغداد
15.72%
14:35 | 2021-12-10
السومرية تعرض حفل الفنان محمد رمضان في بغداد
14:35 | 2021-12-10
بيان سعودي – كويتي مشترك يتطرق إلى العراق
15.7%
14:03 | 2021-12-10
بيان سعودي – كويتي مشترك يتطرق إلى العراق
14:03 | 2021-12-10
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا
14.23%
08:04 | 2021-12-09
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا
08:04 | 2021-12-09
المزيد
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: تواريخ مصيرية ومفاجآت كثيرة! ما هي الأبراج الأكثر حظاً هذه السنة؟
Play
بالفيديو: تواريخ مصيرية ومفاجآت كثيرة! ما هي الأبراج الأكثر حظاً هذه السنة؟
07:25 | 2021-12-10
بالفيديو: الصدر يجدد اصراره على الاغلبية الوطنية
Play
بالفيديو: الصدر يجدد اصراره على الاغلبية الوطنية
04:35 | 2021-12-10
بالارقام.. الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا في عموم البلاد
Play
بالارقام.. الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا في عموم البلاد
14:30 | 2021-12-09
Play
"التيك توك".. عراقيون يطالبون بحجبه لهذا السبب
14:08 | 2021-12-09
محمد رمضان يتحدث عبر السومرية: طموحي استقر في بغداد
Play
محمد رمضان يتحدث عبر السومرية: طموحي استقر في بغداد
13:19 | 2021-12-09
نساء عراقيات يشاركن في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة
Play
نساء عراقيات يشاركن في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة
05:17 | 2021-12-09
بالفيديو: رحلة بحث عن تفاهمات تنطلق بين القوى السنية والكردية
Play
بالفيديو: رحلة بحث عن تفاهمات تنطلق بين القوى السنية والكردية
05:09 | 2021-12-09
بالفيديو: وزارة الخارجية تسلم لوح كلكامش الذي يتجاوز عمره الـ3500 عام
Play
بالفيديو: وزارة الخارجية تسلم لوح كلكامش الذي يتجاوز عمره الـ3500 عام
06:38 | 2021-12-08
لقاء مفاجئ وزيارة خاطفة لبلاسخارت في الحنانة‎‎.. فيديو
Play
لقاء مفاجئ وزيارة خاطفة لبلاسخارت في الحنانة‎‎.. فيديو
06:02 | 2021-12-08
جهودٌ حثيثة لإحياء إحدى أقدم كنائس العراق.. كنيسة الأقيصر!
Play
جهودٌ حثيثة لإحياء إحدى أقدم كنائس العراق.. كنيسة الأقيصر!
05:12 | 2021-12-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.