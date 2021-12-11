اليوم.. خمس مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

حيث يلتقي نادي القوة الجوية بنادي الكهرباء فيما يسعى الطلبة الى تعزيز متسوياته الجيدة من خلال لقائه بنادي الصناعة.

ويلاقي نادي الكرخ الميناء على ملعب الساحر احمد راضي في الثانية ظهرا، فيما يلاقي الديوانية، القاسم على ملعب الديوانية في الثانية ظهرا.ويلتقي نفط الجنوب بنادي اربيل على ملعب النجف في الثانية ظهرا.وفي ما يلي جدول المباريات: