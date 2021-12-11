صدمة جديدة لبرشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة كان يستهدف التعاقد مع يانوزاي في الميركاتو الشتوي بسعر معقول، لا سيما أن عقده مع سوسيداد ينتهي في الموسم الحالي.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الشرط الجزائي في عقد يانوزاي يبلغ 60 مليون يورو، ويرفض سوسيداد التخلي عنه قبل نهاية الموسم، إلا في حالة الحصول على عرض لا يقل عن 15 مليون يورو.وأوضحت "سبورت" أن هذا الرقم يعد مرتفعًا، بالنسبة لوضع برشلونة الاقتصادي في الموسم الحالي.ويعاني برشلونة من إصابات في الهجوم مثل سيرجيو أجويرو ومارتن برايثوايت، بالإضافة إلى رغبة المدرب تشافي هيرنانديز في الاستغناء عن صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو والمهاجم الهولندي لوك دي يونج.ويبحث برشلونة عن صفقات جديدة، من أجل دعم خط هجومه، خلال شهر يناير/ كانون ثانٍ المقبل.