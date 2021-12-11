تشافي يشخص مشكلة برشلونة الحالية

وبدا تشافي "قلقا للغاية" تجاه وضع الفريق، لكنه "مهتم جدا" بتغيير هذه الحالة، خلال تصريحات أدلى بها أثناء المؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة أوساسونا غدا في الليجا.وقال المدرب "لدي شعور بأن المسألة تتعلق بالنواحي النفسية أكثر من الكروية.. يجب أن يثق اللاعبون بأنفسهم، نشجعهم على أن تكون لديهم روح المبادرة".وتابع "يجب أن ننظر في برشلونة إلى التميز، وليس للأسفل.. هذا هو البارسا".وودع الفريق الكتالوني، الأربعاء الماضي، دوري الأبطال من دور المجموعات، بعد الخسارة 3-0 أمام بايرن ميونخ، على ملعب أليانز أرينا، كما يبتعد بفارق 6 نقاط حاليا عن المقاعد المؤهلة للبطولة القارية الكبرى