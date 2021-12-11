في مباراة ماراثونية.. مصر تهزم الأردن وتصل نصف نهائي كأس العرب

تقدم منتخب النشامى مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق يزن النعيمات ولكن الفراعنة تعادلوا بهدف مروان حمدي في الدقيقة 45+1 وخرج الوقت الأصلي بالتعادل ولكن البديل أحمد رفعت صنع الفارق في الوقت الإضافي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 99 ثم صنع هدفاً سجله مروان داوود في الدقيقة 119.وتأهل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش إلى نصف نهائي كأس العرب ليضرب موعداً مع تونس يوم الأربعاء المقبل بينما ودع منتخب الأردن بقيادة مدربه العراقي عدنان حمد مرفوع الرأس بعد مباراة رائعة.