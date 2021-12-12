يوسف بلايلي: لن نتخلى عن لقب كاس العرب

أهدى الدولي الجزائري يوسف بلايلي تأهل منتخب الجزائر الرديف إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 على حساب المنتخب المغربي إلى الشعب الجزائري، واعدا إيّاه بالعودة إلى الأراضي الجزائرية باللقب العربي، رغم اعترافه بأن الهمة لن تكون سهلة والبداية من قمة المربع الذهبي أمام المنتخب القطري

منتخب الجزائر تأهل السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول أمام المغرب بفضل ضربات الجزاء (3-5)، بعد أن انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

قال يوسف بلايلي في تصريحات إعلامية مباشرة بعد نهاية المباراة، تعليقا على تأهل الجزائر إلى الدور نصف النهائي: "أولا الحمد لله على الفوز والتأهل"، مضيفا: "أشكر اللاعبين والطاقم الفني والجماهير التي كانت حاضرة في الملعب.. هذا التأهل هدية منا لكل الشعب الجزائري"، وأردف: "لقد قدمنا مباراة قوية أمام منتخب مغربي يلعب كرة قدم جيّدة.. نستحق التأهل".

وتحدث عن هدفه في المباراة قائلا: "نعم الهدف كان جميلا وأهديه إلى عائلتي وكل الشعب الجزائري"، وفي رد على سؤال مرتبط بمواجهة الدور نصف النهائي المنتظرة أمام المنتخب القطري، قال اللاعب الجزائري: "الآن سنفرح بهذا التأهل وبعدها سنفكر في مباراة الدور نصف النهائي.. منتخب قطر قوي، لكننا سنقدم كل ما لدينا من أجل العودة بالكأس إلى الجزائر".