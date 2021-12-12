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مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2021-12-12 | 03:38
مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة
1,020 مشاهدة

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" لمتابعة لقاء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في قمة الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة السابعة عشرة للدوري الإسباني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة من 16 مباراة بعدما حقق 12 فوزا و3 تعادلات، ومُنِي بهزيمة وحيدة.

وسجل ريال مدريد 37 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم في الليغا، كما أنه استقبل 15 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 12 هدفا وهو هداف الليغا حتى الآن.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات و5 تعادلات وتلقى هزيمتين.

وسجل أتلتيكو مدريد 27 هدفا واستقبل 16 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الروخي بلانكوس، لويس سواريز برصيد 7 أهداف.
تقابل الفريقان 227 مرة في كل البطولات عبر التاريخ، ويتفوق ريال مدريد بواقع 112 فوزا مقابل 56 فوزا لصالح أتلتيكو مدريد و59 تعادلا.

ولعب الفريقان 168 مباراة في الدوري الإسباني، وتفوق ريال مدريد برصيد 89 انتصارا مقابل 39 فوزا لأتلتيكو و40 تعادلا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1 يوم الـ7 من مارس الماضي، ولم يفز أتلتيكو مدريد في آخر 7 لقاءات جمعته بالريال منذ تغلبه في مباراة السوبر الأوروبي بنتيجة 4-2 عام 2018، كما أن آخر فوز لأتلتيكو بالدوري كان يوم الـ27 من فبراير 2016 بنتيجة 1-0.

وتقابل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، والأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، 15 مرة، وفاز أنشيلوتي 5 مرات وخسر 6 مرات وتعادلا 4 مرات.

ولعب أنشيلوتي ضد أتلتيكو مدريد 17 مرة، فاز 6 مرات وخسر مثلها وتعادل معه في 5 مواجهات، كما أن سيميوني واجه ريال مدريد 34 مرة وفاز في 9 مناسبات وتلقى 14 هزيمة وتعادلا 11 مرة.

وصل أنشيلوتي إلى التوليفة المناسبة في صفوف ريال مدريد من أجل اعتلاء صدارة الليغا والتقدم في مشوار دوري أبطال أوروبا.

ولم يبحث أنشيلوتي عن عصا التغيير في تشكيلة الفريق الملكي على المستوى الخططي فاعتمد على طريقة 4-3-3 التي كان يلعب بها المدرب السابق زين الدين زيدان، ولكنه منح فرصا أكبر لبعض العناصر وأدوارا متطورة لثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "سنخوض مواجهة بـ3 نقاط ولكننا نسعى في النهاية لتحقيق الفوز؛ لأنها مباراة خاصة، وأجواء الديربي تجعلنا نبحث عن الخروج بالانتصار".

وأضاف "علينا أن نقاتل للفوز ليخرج جمهورنا سعيدا من مواجهة الديربي، ولكننا سنواجه منافسا عنيدا وقويا".

ويغيب عن ريال مدريد لاعب الوسط داني سيبايوس بسبب الإصابة، ويعتمد أنشيلوتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع دافيد آلابا وإيدير ميليتاو وداني كارفخال وفيرلاند ميندي، ويلمع دور آلابا في بناء الهجمات لدرجة صناعة 3 أهداف بالليغا.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس، ويمثل هذا الثنائي دور العقل المفكر فمودريتش صنع 4 أهداف، وأيضا كروس صنع هدفين، بينما يقود خط الهجوم ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور وكريم بنزيما.

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