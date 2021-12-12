بالفيديو.. الحضري يعتذر لمدرب الأردن عقب تصرفه "الغريب"

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، مقطع فيديو يظهر فيه الحضري وهو يعانق العراقي عدنان حمد، المدير الفني للمنتخب الأردني، وعلق على الفيديو: "الحضري يعتذر لعدنان حمد بعد المباراة".وتوجه الحضري إلى دكة بدلاء المنتخب الأردني واحتفل بالهدف الثالث الذي سجله مواطنه مروان داوود في مرمى الأردن (3-1)، وهو ما أدى إلى مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر والأردن.وقام حكم المباراة الهندوراسي بإشهار البطاقة الحمراء في وجه عصام الحضري بعد تلك الواقعة.