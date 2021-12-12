العنابي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الجزائر في كأس العرب

وقال المنسق الإعلامي للمنتخبات القطرية، علي الصلات: "بيدرو خارج حسابات المدرب الإسباني فليكيس سانشيز في الدور نصف النهائي بعدما غاب عن ربع النهائي، حيث تعرض اللاعب لإصابة في العضلة الضامة".ويعتبر اللاعب المولود عام 1990 والمنحدر من أصول برتغالية، أحد الركائز الأساسية في تشكيلة سانشيز خصوصا في مركز الظهير الأيمن، خلافا إلى قدرته على اللعب كلقب دفاع.ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي، الأربعاء المقبل، على ملعب الثمامة في مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبين مرشحين للظفر باللقب، فيما يلتقي المنتخبان التونسي والمصري في نصف النهائي الثاني في اليوم ذاته على ملعب "974".