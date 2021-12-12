حقيقة تعرض فريق الزوراء إلى اعتداء من جمهور زاخو

وقال عصو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، أن "وفد الفريق لم يتعرض لاي اعتداء من قبل جمهور زاخو في مباراة اليوم بدوري الكرة الممتاز".واضاف، ان "الانباء التي اثيرت حول محاصرتنا في الملعب عارية عن الصحة"، مشيراً إلى أن "موقف الادارة والجماهير كان ايجابياً مع وفد الزوراء لاسيما من قبل رئيس النادي السابق عبد الوهاب البارزاني".يذكر ان عدداً من وسائل الاعلام أشارت الى ان جماهير نادي زاخو حاصرت وفد الزوراء وجمهوره بعد نهاية اللقاء.وكان الزوراء، قد حقق فوزاً على زاخو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لدوري الكرة الممتاز.