بعد اسدال ستار مباريات ربع النهائي.. قائمة هدافي كأس العرب

وفي ما يلي ترتيب أفضل الهدافين حتى الآن، ضمن بطولة كأس العرب، التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":1- التونسي سيف الدين الجزيري – 4 أهداف2- القطري المعز علي – 3 أهداف2- المغربي بدر بانون – 3 أهداف2- الأردني يزن النعيمات – 3 أهداف3- التونسي يوسف المساكني – هدفان3- القطري عبد العزيز حاتم – هدفان3- الجزائري بغداد بونجاح – هدفان3- المصري أحمد رفعت – هدفان3- الجزائري ياسين براهيمي – هدفان3- المغربي محمد النهيري – هدفان3- التونسي فراس بالعربي – هدفان3- المغربي عبد الإله الحافيظي – هدفان3- العماني خالد الهاجري – هدفان3- القطري أكرم عفيف – هدفان3- العماني أرشد العلوي – هدفان.وبواقع هدف واحد لكل من:من العراق: حسن عبد الكريم.من الجزائر: جمال بن العمري، الطيب مزياني، هلال العربي سوداني، ومحمد توقاي.من المغرب: محمد الشيبي، يحيى جبران، سفيان رحيمي وكريم البركاوي.من مصر: مروان داوود، مروان حمدي، حسين فيصل، محمد مجدي "أفشة"، محمود حمدي "الونش"، محمد شريف، أحمد سيد "زيزو"، وعمرو السولية.من سوريا: محمد عنز، ورد السلامة، أوليفر كاسكاو ومحمود البحر.من الإمارات: كايو كانيدو، خليل الحمادي، وعلي صالح.من سلطنة عمان: صلاح اليحيائي، وربيع العلوي.من قطر: حسن الهيدوس، وخوخي بوعلام.من موريتانا: مولاي أحمد خليل "بسام"، محمد سويد وحمية الطنجي.من فلسطين: محمد باسم رشيد وتامر صيام.من السعودية: عبدالله الحمدان.من تونس: يوسف بلايلي.من الأردن: بهاء عبد الرحمن، حمزة الدردور، محمود المرضي.هدف في مرمى فريقه: السعودي خليفة الدوسري (لمصلحة الأردن)، العماني فهمي سعيد دوربين (لمصلحة قطر)، السوداني علي أبو عشرين (لمصلحة لبنان)، والإماراتي علي حسن سالمين (لمصلحة قطر).