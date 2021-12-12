بعد اسدال ستار مباريات ربع النهائي.. قائمة هدافي كأس العرب

وفي ما يلي ترتيب أفضل الهدافين حتى الآن، ضمن بطولة كأس العرب، التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":
1- التونسي سيف الدين الجزيري – 4 أهداف
2- القطري المعز علي – 3 أهداف
2- المغربي بدر بانون – 3 أهداف
2- الأردني يزن النعيمات – 3 أهداف
3- التونسي يوسف المساكني – هدفان
3- القطري عبد العزيز حاتم – هدفان
3- الجزائري بغداد بونجاح – هدفان
3- المصري أحمد رفعت – هدفان
3- الجزائري ياسين براهيمي – هدفان
3- المغربي محمد النهيري – هدفان
3- التونسي فراس بالعربي – هدفان
3- المغربي عبد الإله الحافيظي – هدفان
3- العماني خالد الهاجري – هدفان
3- القطري أكرم عفيف – هدفان
3- العماني أرشد العلوي – هدفان.
وبواقع هدف واحد لكل من:
من العراق: حسن عبد الكريم.
من الجزائر: جمال بن العمري، الطيب مزياني، هلال العربي سوداني، ومحمد توقاي.
من المغرب: محمد الشيبي، يحيى جبران، سفيان رحيمي وكريم البركاوي.
من مصر: مروان داوود، مروان حمدي، حسين فيصل، محمد مجدي "أفشة"، محمود حمدي "الونش"، محمد شريف، أحمد سيد "زيزو"، وعمرو السولية.
من سوريا: محمد عنز، ورد السلامة، أوليفر كاسكاو ومحمود البحر.
من الإمارات: كايو كانيدو، خليل الحمادي، وعلي صالح.
من سلطنة عمان: صلاح اليحيائي، وربيع العلوي.
من قطر: حسن الهيدوس، وخوخي بوعلام.
من موريتانا: مولاي أحمد خليل "بسام"، محمد سويد وحمية الطنجي.
من فلسطين: محمد باسم رشيد وتامر صيام.
من السعودية: عبدالله الحمدان.
من تونس: يوسف بلايلي.
من الأردن: بهاء عبد الرحمن، حمزة الدردور، محمود المرضي.
هدف في مرمى فريقه: السعودي خليفة الدوسري (لمصلحة الأردن)، العماني فهمي سعيد دوربين (لمصلحة قطر)، السوداني علي أبو عشرين (لمصلحة لبنان)، والإماراتي علي حسن سالمين (لمصلحة قطر).