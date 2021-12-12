برشلونة يواصل تعثره في الليغا ويتعادل مع أوساسونا

تقدم برشلونة في النتيجة عبر نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 12 من عمر المباراة، ولكن، نجح ديفيد جارسيا لاعب أوساسونا في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 14.وفي الشوط الثاني، استطاع المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي تسجيل هدف التقدم مجددا لبرشلونة، وذلك بالدقيقة 49، علما بأنه الأول له بقميص الفريق الأول للبارسا. ولكن، إزكويل أفيلا أحبط برشلونة والزلزولي بتسجيله لهدف قاتل لأصحاب الأرض، وذلك في الدقيقة 87.يشار إلى أن برشلونة كان قد خسر في الجولة الماضية من ريال بيتيس (1-0).