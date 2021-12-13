كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

سيتركز انتباه عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم الاثنين، حيث سيعرف كل من 16 فريقا بارزا في أوروبا مصيره في البطولة القارية الأهم.





سيتم بث القرعة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) وكذلك موقعه الرسمي، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتم بثها عبر القناة الإخبارية لشبكة beIN SPORTS.

ما هي الفرق المشاركة في القرعة؟



تضم القرعة 16 فريقًا تأهلت من دور المجموعات، الفائزين بالمجموعة (مصنفين) وأصحاب المركز الثاني (غير مصنفين):



متصدرو المجموعات (مصنفون):



أياكس (هولندا)



بايرن ميونخ (ألمانيا)



يوفنتوس (إيطاليا)



ليفربول (إنجلترا)



مانشستر سيتي (إنجلترا)



مانشستر يونايتد (إنجلترا)



ريال مدريد (إسبانيا)



ليل (فرنسا)



أصحاب المركز الثاني:



أتلتيكو مدريد (إسبانيا)



تشيلسي (إنجلترا)



إنتر ميلان (إيطاليا)



باريس سان جيرمان (فرنسا)



سبورتنغ لشبونة (البرتغال)



بنفيكا (البرتغال)



رد بول سالزبورغ (النمسا)



فياريال (إسبانيا) وستجرى قرعة دور الستة عشر في مدينة نيون بسويسرا في الساعة 11 صباحًا (بتوقيت غرينتش)، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.سيتم بث القرعة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) وكذلك موقعه الرسمي، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتم بثها عبر القناة الإخبارية لشبكة beIN SPORTS.ما هي الفرق المشاركة في القرعة؟تضم القرعة 16 فريقًا تأهلت من دور المجموعات، الفائزين بالمجموعة (مصنفين) وأصحاب المركز الثاني (غير مصنفين):أياكس (هولندا)بايرن ميونخ (ألمانيا)يوفنتوس (إيطاليا)ليفربول (إنجلترا)مانشستر سيتي (إنجلترا)مانشستر يونايتد (إنجلترا)ريال مدريد (إسبانيا)ليل (فرنسا)أتلتيكو مدريد (إسبانيا)تشيلسي (إنجلترا)إنتر ميلان (إيطاليا)باريس سان جيرمان (فرنسا)سبورتنغ لشبونة (البرتغال)بنفيكا (البرتغال)رد بول سالزبورغ (النمسا)فياريال (إسبانيا)

هل يمكن لأندية من نفس الدولة مواجهة بعضها البعض؟



لا يمكن لأي فريق مواجهة فريق آخر من نفس الاتحاد الوطني، ولا يمكن للأندية مواجهة خصوم سبقت مقابلتهم في دور المجموعات أيضًا.



هل تقام مباريات دور الـ16 في مباراتين؟



يقام هذا الدور من مباراتين مع خوض متصدري المجموعات مباريات العودة على أرضهم.



موعد مباريات دور الـ16؟



ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في 15/16/22/23 فبراير/شباط 2022 والعودة في 8/9/15/16 مارس/آذار 2022، وسيكون موعد انطلاق المباراة في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا، العاشرة بتوقيت القاهرة.



وتجري قرعة ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي يوم الجمعة 18 مارس/آذار المقبل.



ما هي التغييرات هناك هذا الموسم؟



تم إلغاء ما يسمى بقاعدة الأهداف خارج الأرض، لذا فإنه حال التعادل بعد المباراتين سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرضه وخارجها. وإذا استمر التعادل بعد 30 دقيقة إضافية، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.



أين ومتى سيقام نهائي 2022؟



سيستضيف استاد غازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/22 في 28 مايو/أيار 2022.



وفي ما يلي بعض المواجهات المحتملة:



المرشحون لمواجهة مانشستر سيتي؟



أتلتيكو مدريد- سبورتنغ لشبونة – إنتر ميلان – بنفيكا – فياريال – سالزبورغ.



المرشحون لمواجهة مانشستر يونايتد؟



باريس سان جيرمان- أتلتيكو مدريد – سبورتنغ لشبونة – إنتر ميلان- بنفيكا- سالزبورغ.



المرشحون لمواجهة تشيلسي حامل اللقب؟



أياكس- بايرن ميونخ – ليل- ريال مدريد



المرشحون لمواجهة ليفربول؟



بنفيكا – إنتر ميلان – باريس سان جيرمان – سالزبورغ – سبورتنغ لشبونة – فياريال.



المرشحون لمواجهة باريس سان جيرمان؟



أياكس – بايرن ميونخ- يوفنتوس – ليفربول – مانشستر يونايتد – ريال مدريد.



المرشحون لمواجهة ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب؟





بنفيكا – تشيلسي – باريس سان جيرمان – سالزبورغ – سبورتنغ لشبونة.



المرشحون لمواجهة بايرن ميونخ؟



يمكن أن يلعب مع أتلتيكو مدريد – تشيلسي – إنتر ميلان – باريس سان جيرمان – سالزبورغ – سبورتنغ لشبونة – فياريال.



المرشحون لمواجهة يوفنتوس؟

أتلتيكو مدريد – بنفيكا – باريس سان جيرمان – سالزبورغ – سبورتنغ لشبونة – فياريال.



المرشحون لمواجهة إنتر ميلان؟



أياكس- بايرن ميونخ – ليفربول – ليل- مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد.