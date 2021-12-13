كاسياس يتغنى بفريقه السابق عقب ديربي مدريد

وكتب كاسياس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا له من عمل جيد يقوم به كارلو أنشيلوتي في الوقت الحالي. وصل ريال مدريد إلى مستوى لا يصدق. لا أرى فريقًا آخر بنفس مستواه".وجاء ذلك عقب فوز ريال مدريد على أتلتيكو في الديربي بهدفين دون رد أحرزهما كريم بنزيما وماركو أسينسيو، وصنعهما فينيسيوس جونيور.يذكر أن ريال مدريد عزز صدارته لليجا برصيد 42 نقطة، بينما ظل أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.ومن المنتظر أن يعرف ريال مدريد منافسه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم، عقب إجراء القرعة.وكان ريال مدريد تصدر مجموعته في الدور الأول بدوري الأبطال على حساب منافسه الإيطالي إنتر ميلان الذي حل وصيفًا.