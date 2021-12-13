قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات قوية

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:إشبيلية - دينامو زغربأتلانتا - أولمبياكوسلايبزيغ - ريال سوسيدادبرشلونة - نابوليزينيت - ريال بيتيسبوروسيا دورتموند - رينجيرزشيريف - براغابورتو - لاتسيووخلال القرعة، تم تقسيم الفرق الـ16، إلى مستويين:المستوى الأول يضم الفرق التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي وهي: بيتيس (إسبانيا)، براغا (البرتغال)، دينامو زغرب (كرواتيا)، لاتسيو (إيطاليا)، نابولي (إيطاليا)، أولمبياكوس (اليونان)، رينجرز (أسكتلندا)، سوسييداد (إسبانيا).المستوى الثاني، يضم الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال، وهي: أتالانتا (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دورتموند (ألمانيا)، لايبزيغ (ألمانيا)، بورتو (البرتغال)، إشبيلية (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدوفا)، زينيت بطرسبورغ (روسيا).وستكون الأنظار موجهة إلى برشلونة الذي فشل في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في آخر 20 عاما.ولا يمكن لأي فريق مواجهة فريق آخر من البلد نفسه في منافسات الملحق، الذي تقام مباريات القسم الأول منه في 17 شباط، على أن تقام مباريات القسم الثاني بعد أسبوع.وستتأهل 8 فرق من هذا الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، سبق أن تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.