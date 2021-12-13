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الاتحاد الاوروبي يقرر اعادة قرعة دوري الابطال

رياضة

2021-12-13 | 07:52
الاتحاد الاوروبي يقرر اعادة قرعة دوري الابطال
المصدر:
وكالات
1,888 مشاهدة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب خطأ في الإجراءات.

وذكرت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ان "القرعة ستعاد في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

واضافت الشبكة أن "القرعة شهدت خطأً، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح".

واوضحت ان "أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، سحب الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي".

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال.

وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكانت القرعة قد أوقعت الشياطين الحمر أمام باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ.

وتحدثت تقارير صحفية أيضا عن عدم وجود كرة مانشستر يونايتد، ضمن المنافسين المحتملين لأتلتيكو مدريد.
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