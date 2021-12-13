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قرعة دوري أبطال أوروبا "المعادة" تسفر عن مواجهات نارية

رياضة

2021-12-13 | 09:13
قرعة دوري أبطال أوروبا "المعادة" تسفر عن مواجهات نارية
6,019 مشاهدة

أسفرت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة، مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعيدت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين، بعد حدوث 3 أخطاء دعت إدارتي ناديي فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي للاعتراض وتقديم طلب الإعادة.

الطلب لاقى الموافقة بشكل سريع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتقررت الإعادة بعد حوالي ساعة ونصف من القرعة الأولى.

وكانت نتيجة القرعة المعادة كالتالي:

زالتسبورغ النمساوي يواجه بايرن ميونيخ الألماني

سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي يواجه أياكس الهولندي

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي

أتليتكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزي

والقمة المنتظرة باريس سان جيرمان يتقابل مع ريال مدريد الإسباني.

وكانت القرعة قد أجريت في وقت سابق لكنها شهدت وجود خطأ، بعدما تم وضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح، حيث تواجدا في دور المجموعات.

وسحب الروسي أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر أرشافين لإعادة السحب مرة أخرى، وخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي وهو أيضا أمر لا تسح به اللوائح لأن اليونايتد والسيتي من دولة واحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، أعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال، إذ تقام أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022، (مباريات الإياب).
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