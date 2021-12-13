الانضباط تصدر خمسة قرارات صارمة بشأن أحداث مباراة أربيل والشرطة

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "عقدت اجتماعاً لمناقشةِ الأحداث التي رافقت مباراة أربيل والشرطة، ولدى الاطلاع على التصويرِ المتلفز للمباراةِ وما رافقها من أعمالِ شغبٍ، وكذلك مناقشة تقرير مشرفِ المباراة، قررت اللجنةُ استدعاءَ مشرف اللقاء (كاروان محمد محمد فرج) للاستماعِ لأقواله، وقد حضرَ في اليوم المحدد، وتم تدوين إفادته".وبينت، أنه "بعد الاطلاعِ على حيثيات ما حصلَ من تجاوزٍ متبادلٍ من قبل جمهور الفريقين، وكذلك الاطلاع على تصويرِ مقطع الفيديو للمشجعِ (حيدر نادر الساعدي) من جمهور الشرطة، وما ظهرَ في الفيديو من تهديدٍ ووعيدٍ يحاسب عليه القانونُ، عليه تقرر:1- حرمان نادي أربيل من اللعب على أرضه (خمس مباريات) وبدون جمهور، على أن تكون مباراته المقبلة لبطولةِ الكأس من ضمنها استناداً للمادة (67) انضباط، وبدلالة المادة (5) ب / انضباط.2- توجيه لفت نظر الى نادي أربيل بضرورةِ توفير شروطِ الأمن والسلامة داخل الملعب استناداً للمادة (8) انضباط.3- معاقبة مشجع نادي الشرطةِ (حيدر نادر الساعدي) بالحرمانِ من دخول الملاعب لمدة موسمين، وذلك لتحريضه على افتعالِ المشاجرات وفق المادة (54 / 1) انضباط، وبدلالة المادة (77 / 2) انضباط.4- معاقبة نادي الشرطةِ بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها (1،000،000) مليون دينار عراقي عن الأضرار التي أحدثها جمهوره في ملعبِ فرانسو حريري استناداً للمادة (135 / 2) انضباط، وبدلالة المادة (14) انضباط.5- إيقاف مشرف المباراة (كاروان محمد محمد فرج) من الإشرافِ على المبارياتِ لمدة ثلاثة أدوارٍ ابتداءً من الدور الثالث عشر استناداً للمادة (3) انضباط".ولفتت اللجنة إلى أن "قرارها قابل للاستئناف ضمن المدةِ القانونيّة البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ".