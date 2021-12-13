راموس: سأقاتل من أجل الفريق الذي راهن عليّ

وقال راموس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت أتمنى ألا تسفر القرعة عن هذه المواجهة، لكن العودة إلى برنابيو تدعو للفرح، خاصة أنني لم أتمكن من توديع الجماهير بسبب جائحة كورونا".وأضاف: "القدر متقلب، كنت أتمنى مواجهة فريقًا آخر، أنت تعرف كم المودة والحب بداخلي لريال مدريد، الآن حان دوري للدفاع عن سان جيرمان".وشدد المدافع الإسباني: "سأبذل قصارى جهدي للعبور إلى الدور المقبل، أنا ذاهب للموت من أجل باريس سان جيرمان، إنه الفريق الذي راهن عليّ".وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال عن مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.ومن المقرر إقامة مباريات جولة الذهاب أيام 15، 16، 22 و23 شباط المقبل، فيما سيشهد شهر آذار المقبل مباريات الإياب، أيام 8، 9، 15 و16.