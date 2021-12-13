اليمن يهزم السعودية ويتوج بكأس غرب آسيا للناشئين

توج المنتخب اليمني بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للناشئين، بفوزه على مضيفه السعودي (4-3) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي جرت على ستاد الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم الاثنين.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم محمد البرواني بهدف لليمن في الدقيقة (46)، لكن محمد العيسى خطف هدف التعادل القاتل للأخضر السعودي في الدقيقة (90+2).



واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي حسمها الفريق اليمني لصالحه بنتيجة (4-3).