مدرب الجزائر يحسم الجدل بشأن جاهزية "بونجاح" و"بلايلي" أمام قطر

أنهى المدير الفني للمنتخب الجزائري الرديف، مجيد بوقرة، الشكوك القائمة بخصوص جاهزية كل من بغداد بونجاح ويوسف بلايلي لمواجهة قطر، الأربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول، على استاد "الثمامة" في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021.

وكان بونجاح غاب عن مباراة المغرب والجزائر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021؛ بسبب خضوعه لبروتوكول الاتحاد الدولي "فيفا" المتعلق باللاعبين الذين يتعرضون لإصابة في الرأس (الارتجاج)، حيث يجبرهم البروتوكول على الركون إلى الراحة والمراقبة الطبية لمدة 6 أيام.

في حين أن بلايلي تعرض لإصابة في الرأس بعد مباراة المغرب، لكنها كنت خفيفة وغير مشابهة لتلك التي تعرض لها بونجاح، وبالتالي فإنه لن يكون معنيا ببروتوكول الفيفا الاحترازي.

بدوره، قال مجيد بوقرة في تصريحات للتلفزيون الجزائري، سهرة الإثنين 13 ديسمبر، ردا على سؤال يتعلق بجاهزية بونجاح وبلايلي لمباراة قطر القادمة: "لم نتمكن من إشراك بغداد بونجاح في مواجهة المغرب، لكنه سيكون جاهزا لمواجهة قطر بصفة رسمية".

وأضاف: "أما بخصوص بلايلي، فقد تعرض لإصابة خفيفة على مستوى الرأس لكنها لم تكن خطيرة"، وأردف: "الحمد الله بلايلي بخير الآن وهو في صحة جيدة".

وأكد بوقرة في تصريحاته على أنه تابع رفقة لاعبيه احتفال الجزائريين بعد تأهل الخضر إلى المربع الذهبي في كأس العرب، حيث قال: "لقد شاهدنا فرحة الجزائريين في الشوارع بعد مباراة المغرب.. هذا هو الأهم لأن هدفنا هو إسعاد الشعب الجزائري".

وشدد: "اللاعبون كانوا في المستوى رغم ضيق الوقت الذي حضّرنا فيه للمسابقة، ونحن عازمون على الذهاب بعيدا في كأس العرب".

وختم بوقرة تصريحاته: "نلعب كل مباراة وكأنها نهائي، وبنفس العزيمة والإصرار من أجل (تحقيق) الفوز".