Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إعادة 900 مواطن أمريكي من أفغانستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مدرب الجزائر يحسم الجدل بشأن جاهزية "بونجاح" و"بلايلي" أمام قطر

رياضة

2021-12-14 | 02:21
مدرب الجزائر يحسم الجدل بشأن جاهزية "بونجاح" و"بلايلي" أمام قطر
774 مشاهدة

أنهى المدير الفني للمنتخب الجزائري الرديف، مجيد بوقرة، الشكوك القائمة بخصوص جاهزية كل من بغداد بونجاح ويوسف بلايلي لمواجهة قطر، الأربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول، على استاد "الثمامة" في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021.

وكان بونجاح غاب عن مباراة المغرب والجزائر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021؛ بسبب خضوعه لبروتوكول الاتحاد الدولي "فيفا" المتعلق باللاعبين الذين يتعرضون لإصابة في الرأس (الارتجاج)، حيث يجبرهم البروتوكول على الركون إلى الراحة والمراقبة الطبية لمدة 6 أيام.
 
في حين أن بلايلي تعرض لإصابة في الرأس بعد مباراة المغرب، لكنها كنت خفيفة وغير مشابهة لتلك التي تعرض لها بونجاح، وبالتالي فإنه لن يكون معنيا ببروتوكول الفيفا الاحترازي.
 
بدوره، قال مجيد بوقرة في تصريحات للتلفزيون الجزائري، سهرة الإثنين 13 ديسمبر، ردا على سؤال يتعلق بجاهزية بونجاح وبلايلي لمباراة قطر القادمة: "لم نتمكن من إشراك بغداد بونجاح في مواجهة المغرب، لكنه سيكون جاهزا لمواجهة قطر بصفة رسمية".
 
وأضاف: "أما بخصوص بلايلي، فقد تعرض لإصابة خفيفة على مستوى الرأس لكنها لم تكن خطيرة"، وأردف: "الحمد الله بلايلي بخير الآن وهو في صحة جيدة".
 
وأكد بوقرة في تصريحاته على أنه تابع رفقة لاعبيه احتفال الجزائريين بعد تأهل الخضر إلى المربع الذهبي في كأس العرب، حيث قال: "لقد شاهدنا فرحة الجزائريين في الشوارع بعد مباراة المغرب.. هذا هو الأهم لأن هدفنا هو إسعاد الشعب الجزائري".
 
وشدد: "اللاعبون كانوا في المستوى رغم ضيق الوقت الذي حضّرنا فيه للمسابقة، ونحن عازمون على الذهاب بعيدا في كأس العرب".
 
وختم بوقرة تصريحاته: "نلعب كل مباراة وكأنها نهائي، وبنفس العزيمة والإصرار من أجل (تحقيق) الفوز".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
حقيقة مقاضاة حفل الفنان محمد رمضان في بغداد
22.5%
07:32 | 2021-12-13
حقيقة مقاضاة حفل الفنان محمد رمضان في بغداد
07:32 | 2021-12-13
العنابي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الجزائر في كأس العرب
17.92%
09:35 | 2021-12-12
العنابي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الجزائر في كأس العرب
09:35 | 2021-12-12
امطار وعواصف.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
16.11%
03:02 | 2021-12-13
امطار وعواصف.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
03:02 | 2021-12-13
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
16.07%
08:03 | 2021-12-12
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
08:03 | 2021-12-12
الصحة تعلن الموقف الوبائي.. ارتفاع في إصابات الجائحة - عاجل
15.12%
08:02 | 2021-12-13
الصحة تعلن الموقف الوبائي.. ارتفاع في إصابات الجائحة - عاجل
08:02 | 2021-12-13
صورة فضائية تكشف حجم &quot;كارثة أمريكا&quot;
12.29%
16:01 | 2021-12-13
صورة فضائية تكشف حجم "كارثة أمريكا"
16:01 | 2021-12-13
المزيد
عمل إرهابي
عمل إرهابي
صراع سياسي
صراع سياسي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أول تصريح للفنان علي فرحان بعد الغيبوبة الطويلة
Play
أول تصريح للفنان علي فرحان بعد الغيبوبة الطويلة
06:16 | 2021-12-14
اوميكرون يدق ناقوس الخطر
Play
اوميكرون يدق ناقوس الخطر
05:42 | 2021-12-14
بالفيديو آلاف العمال يناشدون الحكومة بعد ايقاف حصتهم الشهرية
Play
بالفيديو آلاف العمال يناشدون الحكومة بعد ايقاف حصتهم الشهرية
05:39 | 2021-12-14
بالفيديو تصاعد العمليات العسكرية للقضاء على تحركات داعش
Play
بالفيديو تصاعد العمليات العسكرية للقضاء على تحركات داعش
05:33 | 2021-12-14
الكرد يكثفون حراكهم لاعادة توحيد صفوفهم قبل تشكيل الحكومة
Play
الكرد يكثفون حراكهم لاعادة توحيد صفوفهم قبل تشكيل الحكومة
04:59 | 2021-12-14
منافسة شرسة بين تطبيقي تيليغرام وواتساب
Play
منافسة شرسة بين تطبيقي تيليغرام وواتساب
02:25 | 2021-12-14
بالفي\يو الموقف الوبائي ليوم 13 كانون الأول 2021
Play
بالفي\يو الموقف الوبائي ليوم 13 كانون الأول 2021
11:00 | 2021-12-13
بالأرقام تقرير لمفوضية حقوق الإنسان يرصد اوضاعا مأساوية في العراق
Play
بالأرقام تقرير لمفوضية حقوق الإنسان يرصد اوضاعا مأساوية في العراق
05:23 | 2021-12-13
بالفيديو غموض الموقف الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة
Play
بالفيديو غموض الموقف الكردي في مفاوضات تشكيل الحكومة
05:10 | 2021-12-13
السفارة العراقية في بيروت تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية
Play
السفارة العراقية في بيروت تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية
04:32 | 2021-12-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.