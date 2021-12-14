مبابي يواصل "التعنت" وباريس يرفض الاستسلام

وينتهي عقد مبابي مع باريس، الصيف المقبل، لذا يستطيع المهاجم الفرنسي، التوقيع مع أي فريق جديد في يناير/كانون ثان المقبل.وحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه رغم حصول مبابي على الحرية بعد 17 يومًا من الآن، لكن سان جيرمان لم يستسلم لقرار المهاجم الفرنسي.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مسئولي باريس، جددوا المفاوضات مع اللاعب مرة أخرى بشأن التمديد في الأيام الماضية، لكن دون تقدم ملحوظ في المحادثات.وتزعم العديد من التقارير، أن مبابي قرر بشكل نهائي، الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة مجانية.وكان مبابي قد صرح للإعلام منذ عدة أشهر، بأنه طلب الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت الأمر.