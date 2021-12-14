حقيقة اعتزال مهاجم برشلونة سيرجيو أجويرو

وزعم صحفي إسباني على "راديو ماركا" ، أن برشلونة سينظم حفلًا لأجويرو، غدًا الأربعاء، سيعلن فيه المهاجم الأرجنتيني، اعتزال كرة القدم.ولم يعلق اللاعب، أو النادي الكتالوني على الخبر حتى الآن.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن أجويرو اتخذ القرار بالفعل منذ الأسبوع الماضي بعد تأكد معاناته من عدم انتظام ضربات القلب البطيني، ما يمنعه من ممارسة كرة القدم.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نبأ اعتزال أجويرو أثار ضجة في الأرجنتين، أمس الإثنين، لأن مهاجم برشلونة محبوب بشكل كبير في بلاده.وأوضح "الشيرنجيتو" أن المهاجم الأرجنتيني لا يعرف حتى الآن، المكان الذي سيعيش فيه عقب انتهاء مسيرته مع كرة القدم.يذكر أن أجويرو انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.